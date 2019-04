Buu razzisti. E Adani e Giulini si scannano in tv

Finisce con una lite sul moralismo e un post virale su Instagram, la partita Cagliari-Juventus (0-2) di serie A. Il giovane Moise Kean segna, esulta sfidando la curva dei tifosi cagliaritani e lo stadio ulula. Nel post gara l’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, liquida la faccenda con “Pochi imbecilli”, i giornalisti stigmatizzano l’ennesima figura barbina del calcio italiano e il presidente della squadra sarda, Tommaso Giulini, replica stizzito: “Ho sentito troppi moralismi in studio. State strumentalizzando la vicenda, non è successo nulla. Kean ha sbagliato l'esultanza, me lo hanno detto anche persone vicine alla Juventus, ma ha 19 anni, finisce lì. Se Bernardeschi avesse esultato nello stesso modo, avrebbe ricevuto la stessa accoglienza: lo stesso se Bonucci avesse fatto le sceneggiate di Matuidi. Il razzismo non c'entra”.

Il commentatore Sky però Lele Adani non ci sta: “Non devi darmi del moralista, non attacco il Cagliari, attacco solo alcuni co**ioni. Se fischi un giocatore di colore devi essere cacciato e basta”. E dopo mezzanotte il 19enne juventino pubblica sul suo profilo Instagram due fotografie con la scritta: “Il miglior modo per dire no al razzismo”. Stop al razzismo.

Ed è stata valanga di like: 350.000 tra cui quello di Mario Balotelli (“bravo piccolo mio”), Benatia, Kessie, Boateng, Koulibaly e Adjapong oltre a Pjanic, Cancelo e Nicolussi e ad alcuni volti noti dello spettacolo.