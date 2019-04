Gattuso al giornalista: "Guardi la partita col bicchiere di vino"

"Io e te forse vediamo due partite totalmente diverse, secondo me hai il bicchiere di vino quando vedi le partite, non è possibile". Gattuso risponde così a un giornalista che gli chiede come mai Bakayoko si sposti sempre a sinistra in campo, dopo l'1-1 con l'Udinese: "Io lo ho visto solo una volta a sinistra, ha giocato nella sua posizione", commenta il tecnico del Milan.