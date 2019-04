Madre Natura ricambia ancora. E il web esplode...

A sorpresa ancora una Madre Natura per "Ciao Darwin". La quarta puntata del varietà è stata tutta al femminile con la sfida Giuliette contro Messaline e per par condicio i social si aspettavano Padre Natura, un po' come i velini di Striscia la Notizia. E invece Paolo Bonolis ha optato ancora per una modella. Questa volta si tratta di Cicelys Zenies, 36 anni. La statuaria modella cubana vive tra Milano e Napoli ed è sposata. Della città del Sud ama tutto, dal mare alle canzoni di Gigi D’Alessio. La lenta falcata e il lato B scultoreo hanno lasciato senza fiato il pubblico di “Ciao Darwin”. Ma il parterre femminile in studio e il web attendevano la svolta e sono rimasti delusi.