Malgioglio senza mutande. E la d'Urso la prende così...

Al Grande Fratello 16 Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso partono con il piede sull’acceleratore del trash. Malgioglio si presenta in kilt scozzese e scatta il totomutande: “Barbara, vuoi sapere se ce l’ho? Non te lo dico. Vieni a vedere” e la d’Urso non se lo fa ripetere due volte. Nonostante il vestito le sia di impaccio, la d’Urso raggiunge l’opinionista in postazione e prova ad alzargli il gonnellino per risolvere il giallo.