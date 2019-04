Montagne di rifiuti nelle piazzole di emergenza

C’è di tutto: pneumatici in quantità, bottiglie di vetro, rifiuti in plastica. Gli scarti delle lavorazioni edilizie e dei famigerati svuotacantine. Sono le piazzole di sosta di emergenza lungo la Cassia Bis, la Statale che porta da Roma a Viterbo passando per Olgiata, Formello, Cesano di Roma prima di uscire dal territorio di competenza di Roma Capitale e finire sotto altre Amministrazioni comunali. Stiamo parlando di 12 aree di sosta di emergenza, sei in direzione Viterbo e altrettante in direzione Roma, poste fra la galleria Montelungo (km 8 dal Raccordo) e Cesano di Roma (km 13,5). Ciascuna di queste piazzole è una discarica: qualcuna meno “frequentata” altre praticamente invase da rifiuti di ogni tipo. Ci sono elettrodomestici vari, apparecchi Tv, forni, sanitari. Ci sono i residui di veicoli come paraurti e fari, ci sono vetri abbandonati ma c’è anche lo spazio per l’immondizia indifferenziata quotidiana: sacchi e sacchi neri pieni di scarpe, oggetti casalinghi, borse e valige. Insomma, tante micro discariche che stanno lì da mesi, nell’inerzia del Comune, dell’Ama e di Anas. La strada è...

