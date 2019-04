Sesso a tutte le ore. Grande Fratello 16 da censura

Nella casa del Grande Fratello 16 è sesso a tutte le ore: Erica Piamonte ha rivelato di essere bisessuale, Cristian Imparato è convinto che Michael Terlizzi sia omosessuale: "È bloccato", mentre il tenebroso pirata Gaetano Arena ha un debole per Martina Nasoni.

Erica è una delle concorrenti del Grande Fratello 16 meno apprezzate dai coinquilini e dai social per la sua voglia sfrenata di mettersi in mostra. Possibilmente mezza nuda. In più la commessa fiorentina, 28 anni, ha parlato liberamente della sua sessualità. Rispondendo alla domanda del GF: “Sei mai stata attratta dal tuo stesso sesso”, la toscana ha risposto: “A me garbano uomini e donne però se mi immagino fidanzata, mi immagino fidanzata con un uomo, so che la mia famiglia sarà con un uomo. Ma le donne mi piacciono che ci devo fare?”.

Più complessa la situazione che ruota intorno a Michael Terlizzi e Cristian Imparato. Il figlio di Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha ammesso di non essersi mai innamorato e di interrompere tutte le storie d’amore dopo poche settimane. E ha aggiunto di aver visto tutte le foto di Imparato su Instagram e di essere rimasto colpito da una dove era nudo nella vasca da bagno. Cristian, omosessuale dichiarato, lo sta pressando fin dalla prima sera: “Appena è entrato ho capito che dentro aveva qualcosa dentro che lo faceva stare male. Io e tante altre donne non ci saremmo mai aspettati che a 32 anni avesse avuto solo storie brevi. Lui è a conoscenza del suo essere, ma tende a coprire”. Parlando con Jessica e Erica ha sostenuto: “Credimi Michael è tanto mascherato. Io quando l’ho visto in televisione sono rimasto scioccato. Rispecchia, soprattutto di viso, l’uomo che mi piace, che mi fa perdere i sensi” ed Erica: “Copre male, molto male. Dovresti dirgli che non importa. Se non ha mai avuto una fidanzata è un sentore” e sempre Cristian: “Io spero che un giorno lo capisca e si faccia aiutare. Da un amico, da uno psicologo, lui dice che è come il vento, ma non è vero”.

Anche Ivana Icardi è al corrente del debole di Cristian per Michael Terlizzi: "Vedo che insiste, che vuole portarlo a dire…ma le cose vanno fatte piano, piano”. Ormoni primaverili anche per Gaetano Arena stregato dalla piccola Martina Nasoni: “Mi approccerò a lei in maniera diversa rispetto alle altre donne. È tenera. Vediamo cosa succede”.