Bonolis mattatore tra gaffe e retroscena: cosa racconta a Costanzo...

One man show di Paolo Bonolis nella puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata ai tre nuovi tenori della tv italiana. Il conduttore di "Ciao Darwin" è apparso in forma smagliante tra aneddoti personali e retroscena lavorativi. Il cinismo è la sua cifra linguistica, ma lui preferisce dire che si tratta di “assenza di ipocrisia”. E racconta di quella volta che ad “Avanti un altro” si presentò una signora tutta rifatta e le disse: “Chi era?”. Oppure del padre che mandò a quel paese Mike Bongiorno. E ancora: "Beato con Madre Natura? No, con mia moglie! Non seminare zizzania Maurizio. Carlo Conti pesca, io faccio fare il bagno al verme".