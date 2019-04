Al "Maurizio Costanzo Show" sono di scena i tenori della tv 3.0. Gli eredi dei mostri sacri Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, sono Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Sul palco, insieme a Maurizio Costanzo anche Enrico Mentana, presente ora come allora. Gerry Scotti omaggia subito Fabrizio Frizzi morto un anno fa per un'emorragia cerebrale: "Posso dire una cosa? Il titolo è i tre tenori però mi sembra giusto dire davanti a questo pubblico che se il titolo fosse stato i quattro moschettieri qui ci doveva essere anche Fabrizio Frizzi".

Subito dopo, Costanzo chiede a Carlo Conti un pensiero sull'amico e il presentatore lo omaggia: "Così comincio subito con il magone. Fabrizio è qui con noi e lo sarà sempre. Non è passato giorno in cui non mi sia venuto in mente vuoi per il lavoro vuoi perché eravamo legati dal fatto di essere diventati genitori in età adulta. La figlia Stella mi chiama babboCarlo tutto attaccato. La cosa più difficile che abbia fatto è stata quella di condurre "L’Eredità" il giorno dopo. Andai avanti di mestiere”.