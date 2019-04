Jive scatenato con Ettore Bassi. E la Tripoli resta in mutande

Incidente hot a "Ballando con le Stelle": mutande a vista per la ballerina Alessandra Tripoli. La maestra e il suo bravissimo allievo, Ettore Bassi, si sono esibiti su un jive, ma la foga e l'energia li ha traditi. Una giravolta a tutto sprint troppo vicina ai bottoni del gilè di Bassi ha strappato il vestito di lamé della Tripoli che ha provato a sistemare l'abito mentre ballava, ma non ci è riuscita. E fedele alla regola "the show must go on" ha portato al temine la coreografia tra gli applausi del pubblico e dei giurati.