Lucarelli, il caso Osvaldo finisce a Domenica In

L’ex calciatore Daniel Osvaldo conferma la sua fama di tombeur de femme: folgora Mara Venier e Selvaggia Lucarelli non solo a “Ballando con le Stelle”, ma anche a “Domenica In”. Andiamo con ordine. Fin dalla prima puntata la giudice Selvaggia Lucarelli ha ricoperto di complimenti l’argentino, concorrente nel talent di Rai1, suscitando la gelosia del fidanzato Lorenzo arrivato a chiamarla in diretta per calmare i “bollenti spiriti”. E ieri c’è stata una simpatica gag con Mara Venier (oggi sarà sua ospite a “Domenica In”, nda).

Dopo il balletto “Bollywood”, Selvaggia Lucarelli ha detto: “Mara è una di core, ci andresti al supermercato, a fare un viaggio, detto questo il mio fidanzato mi ha impedito di dire qualsiasi cosa su Osvaldo, vorrei la dicessi tu che sei una buongustaia”. E la Venier ha fatto ridere tutto lo studio: “Mi hanno detto c’è Osvaldo e io ho risposto ‘ah, ma allora c’è Orietta’, pensavo ci fosse Orietta, veramente. Poi me l’hanno presentato e ho detto: ammappa! Ho fatto pure la foto. Devo dire che Osvaldo è una bella botta di vita, si può dire?”. L’ex calciatore si è collegato dalla sala d’attesa e la Venier: “Dove sei che io avrei voluto ballare con te” e Osvaldo: “Dopo”, ma Zia Mara: “Dopo quando? Domani devo fare Domenica In. Ma non può scendere un attimo che intanto mi tiro su il vestito?! Non si può? Va beh allora ti aspetto il 28 aprile a Domenica In che balleremo e faremo tutto”.

Ma oggi, nel pomeriggio di Rai1 era ospite Selvaggia Lucarelli che a proposito di Daniel Osvaldo ha rivelato: “Quegli apprezzamenti mi sono costati una crisi familiare lunga sei giorni da parte di mio figlio e del mio fidanzato. Lorenzo è la persona meno gelosa del creato e di battute ne ho fatte durante Ballando, non so perché Osvaldo l’ha irritato particolarmente. Secondo me perché lui è buono, generoso, trasparente, cristallino e Osvaldo è il suo contrario e sa che su quel piano lì non se la può giocare”. Ma Mara Venier involontariamente commenta con una gaffe a luci rosse: “Lorenzo non hai niente da invidiare a nessuno, per le tue doti…”, davanti alle risatine dello studio la Venier precisa: “Ma nooo, ma non posso dire più niente, parlavo della bontà, della trasparenza…”.

Di male in peggio quando la Lucarelli racconta come è nata la storia con Lorenzo, più piccolo di 17 anni: “Grazie a un vocale ho deciso di accettare un invito a cena e verso il dolce ho pensato ‘non è male, gliela concedo una seconda uscita”, ma Mara non sente: “Gliela concedi? Cosa?!”. Tra l’ilarità generale la Lucarelli lancia una frecciatina a Barbara d’Urso: “Non ho mai parlato pubblicamente della mia storia con Lorenzo, è passata la scritta Esclusiva? Adesso manca qualcuno che spunta a chiedere l’eredità…”. E Mara Venier scoppia a ridere.