Dalle padella alla pista. Ma Bastianich a Ballando fa flop

Chi di "Masterchef" ferisce, di "Masterchef" perisce. Joe Bastianich, ballerino per una sera a "Ballando con le Stelle" non ha masticato e neppure digerito le critiche per la sua esibizione. Al giudice e frontman di una band musicale piace molto ballare, ma la performance è stata un mezzo disastro tra passi sbagliati e movimenti legati.

Ivan Zazzaroni è stato caustico: "Come fai tu, dovrei dire questo piatto è una m***a", Fabio Canino non ha usato mezzi termini: "Prende i punti per il tesoretto vero? Allora sei molto fortunato", neppure Guillermo Mariotto, Carolyn Smith si sono trattenuti dai commenti sfavorevoli. Per non parlare di Selvaggia Lucarelli: "Una volta dicesti a un concorrente hai un futuro nei ristoranti... come cliente, ecco tu hai un futuro nei locali di ballo ma al guardaroba. Io non potrei mai mettermi in gioco come hai fatto te". Bastianich l'ha fulminata con lo sguardo: "La differenza tra me e te è questa, io ci provo, te no".