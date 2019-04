"Ma qua è un casino". Vanoni ad Amici con chi se la prende

Ornella Vanoni colpisce ancora. La cantante è stata ospite di “Amici” e ha punzecchiato Maria De Filippi e Giordana con il suo sarcasmo. Dopo aver cantato, ha dato una tiratina d’orecchie alla padrona di casa dicendo quello che pensano in molti a casa: “Ma quanto mi avete fatto aspettare? E’ stata lunga l’attesa là dietro, sembrava uno di quei talk politici in cui tutti parlano, polemiche, polemiche e poco lavoro. Fateli cantare”. La De Filippi si è scusata aggiungendo: “In genere si canta”. Non contenta ha anche ironizzato sui nomi senza cognomi: “come ca**o si chiama Stash, Strash, Tish, Mash…”.

Ornella Vanoni è rimasta in studio a fianco del tenore Vittorio Grigolo e ha assistito all’esibizione di Giordana sulle note di una canzone di Lucio Dalla e ha scosso la testa, mentre Loredana Bertè la promuoveva. Interrogata da Maria, una sorniona Ornella l’ha demolita: “La tua voce è già sentita e risentita, c’è già Gianna. Tu ascolti Gianna vero? (Nannini, nda). Ecco quell’urlo aaahhh c’è già. Canti come lei. Scusa eh, è la mia opinione personale. E hai pure cantato inca**ata mentre Lucio Dalla è più dolce”.