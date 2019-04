Sara Croce è la nuova Madre Natura di “Ciao Darwin”, il programma di intrattenimento di Paolo Bonolis. La giovane modella ha 20 anni ed è italianissima. E' originaria di Garlasco in provincia di Pavia e si è classificata quarta a Miss Italia 2017. E’ anche nota per aver interpretato Eva Kant durante le celebrazioni dei 55 anni di Diabolik. Riccioli biondi su 1,77 di altezza ha confessato: “Guardavo sempre Ciao Darwin e non avrei mai pensato di diventare Madre Natura”. E rivela un'insospettabile vena comica.