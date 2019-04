Grande Fratello, pioggia di querele. E la d'Urso reagisce così

Due puntate, tre diffide. Come ha detto Barbara d’Urso è da Guinness World Record. A “Pomeriggio Cinque”, la conduttrice del Grande Fratello 16 ha svelato che dopo le diffide di Cristiano De André e di Wanda Nara, è arrivata anche quella di Francesca Brambilla, ex fidanzata di Stefano Laudoni a sua volta ex partner di Valentina Vignali. La Brambilla ha diffidato la giocatrice di pallacanestro dal nominarla all’interno della Casa di Cinecittà dopo aver udito frasi che ha ritenuto lesive della sua dignità. La d’Urso ha letto la diffida legale e dopo aver invitato la ragazza in studio affinché replicasse, ha scherzato così: “Le puntate del Grande Fratello sono 10, adesso aspetto le altre 7”.