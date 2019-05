Lite in sala prove, Nunzia De Girolamo molla il maestro

Si è rotto il feeling ballerino tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, la coppia di “Ballando con le Stelle”? A “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha mostrato in esclusiva un video delle prove sfociate in una lite furiosa. Raimondo aveva preparato una coreografia con alcune prese, ma la De Girolamo è apparsa impacciata e il maestro l’ha redarguita: "Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti hanno legato? Non è che ci vogliono dieci anni di danza per fare un salto, questa non è una roba di ballo. Non c’è niente di particolare. Devi saltare, corri e salti”.

L’ex parlamentare, sorpresa dalla veemenza di Todaro, ha risposto: “Ma sei nervoso? Corri e salti prevede che io mi debba fidare di te che mi prendi”. E Todaro si è offeso: "Se non ti fidi quella è la porta. Ti ha costretto qualcuno a venire qui? Quella è la porta!”.

Nunzia De Girolamo ha provato a ridimensionare l’episodio, ma davanti all’intransigenza del maestro ha preso la porta e se n’è andata. La De Girolamo (contro la quale è esploso un caso politico sulla possibile conduzione di "Linea verde") sembrava molto affiatata con Todaro, ma nel corso dell’ultima puntata le critiche della giuria sembrano aver incrinato il rapporto.