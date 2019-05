La De Girolamo sfotte i grillini: "Mentre ballo, governate"

"Sarebbe meglio se i politici si occupassero della gente invece di perdere tempo dietro indiscrezioni su programmi Rai". Nunzia De Girolamo pubblica un video e interviene su Facebook dopo la polemica esplosa sulla conduzione di Linea Verde. "Oggi - scrive - mi sto divertendo particolarmente. Mentre ballo e faccio le prove sto dando un’occhiata ai siti e ai giornali che mi danno come favorito alla conduzione di questo o quel programma in Rai. Non si accorgono che io sono già in tv. Mi meraviglio che i miei ex colleghi, i politici perdano tempo dietro queste indiscrezioni. Ma se si occupassero della gente invece che di leggende metropolitane non sarebbe meglio per tutti?".

Sempre su Facebook perfino il vicepremier Luigi Di Maio ha scritto di augurarsi che sia "una balla" la notizia che De Girolamo condurrà Linea Verde su Rai 1, sottolineando l’esigenza che i politici restino fuori dalla Rai. Ma le dichiarazioni del ministro del Lavoro non sono piaciute agli utenti che lo hanno criticato per il post: "Ma perché... è una donna intelligente e spiritosa e non è più parlamentare"; "Ma perché se uno è stato parlamentare non può più lavorare?"; "Quale sarebbe il motivo? Non è iscritta a Rousseau?"; "Svegliaaa il governo come la Rai è in mano vostra!"; "Pensa che t'hanno fatto ministro del Lavoro..."; "Scusa ma tu vendevi panini allo stadio e ora guarda che ruolo ricopri"...