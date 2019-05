Prati-Toffanin, resa dei conti sul matrimonio farlocco

“Ti vorrei credere, ma è impossibile” così Silvia Toffanin a “Verissimo” riassume l’ultimo (forse) capitolo del “Pamela e Marco Caltagirone gate” scoperchiato da Dagospia. Una vicenda da teatro dell’assurdo di Eugene Ionesco, ma senza sorrisi amari.

Pamela Prati, 60 anni, ha annunciato in tv di essere in procinto di sposarsi con Marco/Mark Caltagirone e di aver avuto in affido i piccoli Sebastian e Rebecca. Ma qualcosa non torna, Dagospia approfondisce e il matrimonio salta. Oggi Pamela Prati ha concesso l’ultima intervista pubblica prima di lasciare Roma alla volta della Sardegna. Lontano dalle malelingue, magari pure dalla “primula rossa” Mark. Con chi stiano i due figli minori è un mistero, ma meglio depennarli da questa storia grottesca.

I motivi del matrimonio annullato e l’assenza di reati

In tanti anni di “Verissimo” non si è mai vista una Silvia Toffanin così centrata, incalzante e puntuta: “Allora, il matrimonio non c’è stato” e la Prati: “Non c’è la serenità. Non riseco nemmeno a parlare, io ho 60 anni e non vado in televisione a raccontare bugie, le persone parlano senza sapere, dicono che io volevo tornare in tv, parlano di truffa, ma dove? E plagiata da chi? Io volevo condividere una gioia con il mio pubblico che però ha portato a questo”. La Toffanin la trova molto dimagrita e la showgirl: “Secondo loro mento se piango, mento se dico che sono dimagrita. Chi sono loro? I giornalisti”, “Ma tu non hai dato modo a nessuno di capire” e la Prati: “Io sono andata da Barbara il 2 dicembre a condividere una gioia ed è venuto fuori tutto questo. Silvia non va bene, capisci, se il mio compagno non vuole apparire non è una colpa”. La conduttrice la invita a più riprese a stare tranquilla e quella appare preoccupata solo di una cosa: sottolineare che non c’è alcun reato. Il che non è del tutto esatto.

L’esclusiva del matrimonio con "Verissimo"

Silvia Toffanin mette in chiaro: “Sei una donna di 60 anni capace di parlare per sé, ma stai tranquilla. Io ero contentissima di venire a riprendere le immagini del tuo matrimonio, voglio essere sincera con chi ci guarda: non è vero che Marco non poteva mostrarsi come ha detto a Barbara d’Urso.” e la Prati ripete il mantra: “Non c’è alcun reato, non abbiamo ammazzato nessuno”, “Però ci sono cose collaterali pesanti. Non ci avete mai dato la conferma del luogo o della data, noi avevamo il contratto, dovevamo ricevere le partecipazioni che non sono mai arrivate. Me lo confermi?” e Pamela: “Perché le location ci hanno detto no, dall’Umbria ci siamo spostati a Prato”, “E la data? Prima l’8, poi l’11, poi il 13, ero presente alle telefonate. Era questa la Chiesa?” e donna Pamela: “Non ho gli occhiali”, mentre la manager Eliana Michelazzo presente in studio: “Sì era questa”. La Toffanin va avanti: “Chi erano i testimoni?” e Pamela: “Uno era Pingitore, poi ho chiesto a Simona che non poteva e ho pensato a Pamela, l’altra manager”. Strano: Pamela Petricciolo è sempre stata definita una semplice dipendente dell’agenzia Aicos Management. Ma per un matrimonio solo sognato può andar bene. La Toffanin ci va con i piedi di piombo: “Oggi siamo al capitolo finale, io non ho nulla contro di te, provo simpatia e mi fai tenerezza”, “Io non voglio far tenerezza” risponde piccata la Prati, “Non pena, tenerezza… hanno detto che eri plagiata” e Eliana: “Se ne parlerà davanti a un giudice”.

Mark/Marco Caltagirone se ci sei batti un colpo

Silvia Toffanin va alla ciccia: “Il centro di tutto è questo misterioso Marco Caltagirone. Mi hai detto che l’avresti fatto vedere il giorno del matrimonio e che oggi sarebbe stato qui. Non c’è. Mi confermi che la voce al telefono con la d’Urso era il tuo fidanzato?”, “Sì”, “Però sai che non è vero che lui non poteva apparire” e la Prati con tono risentito: “Gliel’ho detto io. Non fa parte del mondo dello spettacolo e in buona fede ha detto che c’era l’esclusiva”. La Toffanin perde la pazienza: “Non è credibile, lo capisci che non è credibile? Il contratto di esclusiva era relativo al matrimonio, lo sapevi. Possibile che nel 2019 non esista una foto di questo signore? Oggi siamo al capitolo finale come Dynasty, Beautiful, Dallas. Io ripeto che con Verissimo non c’era alcuna esclusiva, potevate andare a braccetto a Piazza Navona. Adesso vai a prendere il telefono e ora qui mi fai vedere una foto”. La Prati si innervosisce e si rifiuta: “No, no, ma ti prego… veramente… Se vuole apparire lo decide lui”.

Pamela Prati e l’uscita dallo studio

Dopo aver mostrato il video in cui Roberto D’Agostino parla di “grande truffa del gossip”, la Toffanin dice chiaramente: “Io mi sento presa in giro” e la Prati con involontaria ironia: “Perché bisogna credere a D’Agostino? E’ un magistrato, è un avvocato, è dei servizi segreti? E’ la sua parola contro la mia. Rispondi! Sta facendo un processo senza essere in Tribunale”, “E perché dobbiamo credere a te?” rintuzza la conduttrice che domanda: “Perché questo Marco non si fa vedere, ha un’altra famiglia, è sposato? Neanche Batman, dai…oggi diciamo la verità basta, chiamiamolo al telefono, ha già parlato con la d’Urso. Chiamiamo Marco e facciamolo parlare dalla regia (ma non risponde al cellulare, nda)” e la Prati: “Ma saranno fatti suoi se non vuole rispondere?! Se abbiamo deciso dall’inizio che lui non vuole apparire, l’unico sbaglio che ho fatto è stato venire in televisione a parlarne, basta, basta, basta, basta! Se ne sta facendo un caso di Stato. Esiste eccome, se un domani vorrà venire in trasmissione lo farà, ma non sono io a doverglielo imporre” e la Toffanin: “Io ti giuro che vorrei crederti, ma è impossibile, è impossibile! Facciamo vedere che non è vero quello che dicono. Vai a prendere il telefonino e fammi vedere una foto. Ci sarà la foto di un bacio con il tuo futuro marito!”, la Prati messa alle corde dice: “Non davanti alle telecamere”, si alza ed esce dallo studio per andare a prendere il cellulare in camerino. La conduttrice si rivolge alla manager Eliana Michelazzo che lamenta gli attacchi dei social: “Silvia perdonami, ma ti pare che abbia la faccia da truffatrice?”. Peccato che Lombroso non sia vivo altrimenti gli potremmo chiedere un parere. Dalla regia avvertono la Toffanin che Pamela è andata via e quella si rivolge a Eliana: “Sta facendo una figura terribile, vai a recuperarla, stiamo degenerando. Onestamente sono senza parole!”. Passano 10 minuti e Silvia: “Se n’è andata? Posso fare una conclusione? E’ tutto una barzelletta che non fa ridere”, passa mezz’ora e la conduttrice: “Non commento, se non ritorna si commenta da sola”.

Pamela Prati e la fotografia di Mark: una scena esilarante

Finalmente Pamela Prati rientra in studio e fa vedere a Silvia una foto sul cellulare con tanta segretezza che in confronto i conti correnti offshore sono di pubblico dominio. Una scena surreale: “Eh no, questa telecamera?!” e la Toffanin: “Giriamole. Ok è un bel ragazzo. Qui è con i figli” e la Prati: “Se vuoi ti faccio vedere molto di più, i bambini esistono, il piccolo ha mandato anche un in bocca al lupo alla signora d’Urso, un video” e la Toffanin: “Quindi Rebecca e Sebastian esistono. Dove sono adesso?” e la Prati: “Sono tranquilli, con Marco ovvio. Non mi risponde adesso, non c’è una buona atmosfera”, “State litigando perché la situazione è stressante?”, “Eh direi!”. La conduttrice di “Verissimo” aggiunge un altro tassello: “La verità è che io oggi ti aspettavo con Marco, la tua versione è che è riservato, ma mi ha molto colpito che quando gli abbiamo chiesto di firmare i documenti lui ha detto di no perché è molto ricco e non vuole apparire, mi hanno proposto di averlo di spalle, ma io mi sono messa a ridere, ma neanche a Batman e a Dallas, me lo volevano far vedere via Skype. Io non mento, io mi sento presa in giro, come Barbara d’Urso. Io vorrei crederti con tutta me stessa, ma per quanto ne so questo in fotografia potrebbe essere anche il cugino di Eliana, non ci sono documenti” e Pamela: “Il tempo mi darà ragione. Stanno strumentalizzando il mio nome e non ho guadagnato una lira da questa storia”. Sulla famosa foto che ritrae Caltagirone di spalle con il cappellino, Pamelona e Eliana giurano che sia lui.

Pamela Prati e il paragone con Gigi Sabani

La Prati si sbottona e va a ruota libera: “Dopo ti do il mio cellulare e ti faccio vedere tutto e poi tu dirai, se vuoi cosa hai visto. Ci sono gli avvocati che fanno il loro lavoro, le cose che mi dicono non sono belle, io non avevo bisogno di questo, io avevo dichiarato che volevo una famiglia e non volevo venire in televisione, c’è un parte di pubblico che capisce e una che non capisce, artisti in passato sono stati uccisi, è facile parlare male! Facciamo attenzione a tutto. Marco esiste, eccome se esiste” e la Toffanin di nuovo: “Io ti vorrei credere con tutta me stessa. Adesso mi hai fatto vedere la foto di un uomo che spero con tutto il cuore sia lui” e la Prati replica decisa come nelle sue battute al “Bagaglino”: “Da una grande gioia sono passata a un grande dolore, basta, basta! Non ve l’ho chiesto io di parlare di noi. Sono state dette cose orrende, in quanto personaggi siamo stati messi alla gogna. Adesso mi vedi tranquilla di andarmi a sposare? Quando lo faremo me ne guarderò bene. Io non ho più nulla da dirti”, Eliana piange disperata (non tanto da meritare l’Oscar): “Aveva un abito meraviglioso” e Pamela: “In quell’abito c’era il mio sogno da bambina”. La Toffanin osa un: “Perché ci siamo ridotti così” e la Prati sbrocca: “Ma ridotti cosa? Ridotti cosa? Gigi Sabani lo hanno massacrato…”, il pubblico rumoreggia e Silvia: “Non paragonarti a Gigi Sabani”, “Ci sono andati giù pesante con lui”. Eliana Michelazzo apre l’ombrello del bullismo, ormai buono per qualsiasi situazione: “Fanno bullismo mediatico, insulti incredibili. Mi hanno tirato l’acido sotto casa. Con un biglietto: al matrimonio ci arrivate a metà, abbiamo paura” e la Prati: “No, me l’hanno fatto trovare fuori dalla porta” e davanti a una Toffanin preoccupata replica: “E’ in mano a chi di dovere, è tutto documentato, sì ho trovato l’acido”.

L’epilogo del matrimonio annullato

Silvia Toffanin non è persuasa: “Mi voglio fidare, mi hai fatto vedere una foto. Ti credo al 50%, ti faccio una domanda con educazione ma non è che avete costruito tutto e la situazione vi è sfuggita di mano?” e la Prati nega con forza: “No, no assolutamente no, ma cosa dici?! Non è la gente che lo dice, ma i siti. C’è gente che sta dietro i social e offende, insulta senza sapere”. La conduttrice fa un’ultima domanda: “Hai problemi economici?”, ma la showgirl nega: “Assolutamente no. Non è vero. Ma stai scherzando? Perché dai tanta credibilità agli altri? Non puoi avere dubbi su tutto” e Silvia: “Sì ce li ho”. Poiché l’annullamento delle nozze è “colpa della gente”, la Prati precisa: “Mi sposerò un giorno, ma me ne guarderò bene dal dirlo se questo è il risultato. Dove andrò a vivere? A oggi sono fatti miei come diceva Raz Degan”. E la Toffanin fa il riepilogo finale a memoria futura: “Non hai debiti o problemi economici, Marco Caltagirone nato a Roma, 54 anni, esiste, i bambini Rebecca e Sebastian esistono. Dove sono?”, “Non te lo dico , per la loro tutela! Di me non dirò più niente” replica nervosa Pamela e la Toffanin: “Va bene, finiamo: è un periodo complicato tanto che state litigando, un giorno, in futuro ti sposerai. Buona vita Pamela”. Già, buona vita.