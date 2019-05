Vignali-Cipriani, scontro indecente al Grande Fratello

Francesca Cipriani entra nella Casa del Grande Fratello per un chiarimento con Valentina Vignali che aveva detto: “E’ la ragazza più stupida che conosca”. L’opinionista bionda di “Pomeriggio Cinque” esorta la gieffina a non soffermarsi sulle apparenze, ma quella la canzona: “Sembri la fata turchina porno. Ti esce il capezzolo”. La Cipriani ribadisce: “Io non mi ricordo di te a Pomeriggio Cinque e questo significa che non mi hai lasciato nulla. Non si danno giudizi se non si conoscono le persone. E’ un errore! Basta offese, ho una mia dignità”. Cristiano Malgioglio ironizza sull’abitino di Francesca: “E’ nuda dietro o ci vedo male io? Barbara fammi parlare! Non sono una mummia! Francesca mettiti un vestito più castiCato”. E Iva: “Parla lui! Guarda lui come è vestito”. Alla fine Valentina Vignali è costretta a scusarsi.