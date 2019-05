Mahmood, conferenza disastrosa. Imbarazzo all'Eurovision

Mahmood ha concesso il bis ma non si tratta della sua canzone più famosa "Soldi" bensì dell'inglese. Un paio di mesi da divenne virale un'intervista in cui non seppe rispondere a un giornalista anglofono ora si è ripetuto. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo è in gara all'Eurovision Contest, che quest'anno si svolge in Israele, e davanti alle domande in inglese dell'interlocutore risponde a casaccio "sì, sì" fino a quando non è costretto ad alzare bandiera bianca: "Non ho capito un ca**o". Insomma, Mahmood "dont spik inglish!".