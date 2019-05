Galeazzi fa piangere Mara Venier

A “Domenica in”, Mara Venier si scioglie in lacrime per il compleanno di Giampiero Galeazzi che il 18 maggio ha compiuto 73 anni: “Sono passata a salutarlo, era circondato da tanti amici e oggi lo salutiamo così”. Lo omaggia con un filmato del Circolo Canottieri Roma che gli ha dedicato il galleggiante delle imbarcazioni, poi Galeazzi in un videomessaggio saluta l'amica del cuore: "Siamo molto legati, grazie di tutto" e al rientro in studio la Venier è così emozionata da non riuscire a parlare: “Giampiero mi hai commosso tanto. Ti voglio bene, lo sai”.