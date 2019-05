Si vantano su Fb: "Andiamo a 220". Poi muoiono sull'A1

Poco prima di schiantarsi in autostrada con la loro Bmw nei pressi di Modena due trentenni hanno postato su Facebook un video in cui mostravano il tachimetro dell’auto che segnava la velocità di 220 chilometri l’ora. L’incidente è avvenuto sull’A1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Vittime Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, 36 anni, originario di Padova, entrambi residenti a Reggio Emilia. «Facciamogli vedere a quanto andiamo...siamo solo ai 200, faglielo vedere a quanto andiamo. Va sempre a cannella, questa macchina è un mostro...non si muove. Piove...220...ora stiamo facendo i 220», si sente nell’audio del video. E ancora: «C’è la strada pulita, si va...Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto».

Secondo una prima ricostruzione, dopo il violento impatto contro il guard rail, i due sono usciti dalla Bmw e sono stati travolti da un’altra auto che sopraggiungeva.