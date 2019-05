Droga e accuse, bufera sul GF16. La De Andrè contro Giorgio

Si preannuncia una nuova bufera su Francesca De Andrè, protagonista negativa del GF16. La ragazza non crede al tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini nonostante questi l’abbia lasciata con un post su Instagram. Ieri notte, dopo la diretta della settima puntata del Grande Fratello, Valentina Vignali ha ipotizzato senza mezzi termini: “Può essere che Giorgio stava un po’ così… cioè hai capito… sì o no? Può essere che stava in condizioni un po’ così..” e la De Andrè: “Sì, sì, può essere che sia andato a drogarsi in macchina” e la Vignali: “Sì drogarsi in macchina e ha fatto cose perché stava fatto magari, non sarebbe né il primo né l’ultimo te lo assicuro…”, “Ma non lo giustifico” ha detto Francesca. C’è aria di querele.