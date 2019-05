Rissa a bottigliate in pieno giorno lungo via Giovanni Conti, a pochi metri dallo storico mercato di Valmelaina. Protagonisti un gruppo di nomadi. Gli stessi che ogni giorno occupano il marciapiede per vendere oggetti e vestiti. Una situazione di degrado che da tempo denunciano i cittadini della zona ma senza risultato. A volte intervengono i vigili, sequestrano la merce ma non appena la pattuglia si allontana la situazione torna come prima. Con i rom che scatenano risse per occupare il posto migliore.