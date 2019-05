Amici, Ilary scatenatissima. Perché Totti invia il messaggio in diretta

Ilary Blasi superstar della finalissima di “Amici18”. E i social sono già in brodo di giuggiole al pensiero che potrebbe essere proprio lei a raccogliere il testimonial da Simona Ventura per la conduzione di “Temptation Island Vip”. Come ampiamente previsto il cantante Alberto Urso ha trionfato nella serata conclusiva del talent show di Maria De Filippi. Seconda Giordana vincitrice del premio della critica e terzo il ballerino Rafael, primo nella categoria danza. “Amici” ha conquistato anche l’ambita sfida dei dati Auditel del sabato sera: 4.804.000 telespettatori pari al 27% di share contro i 4.173.00 per il 23,40% di “Ballando con le Stelle”.

Dopo aver chiamato a raccolta le “Signore della Rai” Mara Venier, Antonella Clerici e Raffaella Carrà, Maria la Sanguinaria ha schierato “Ladies Mediaset”: Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker e Ilary Blasi, ribattezzate (insieme a Loredana Bertè) le “Spice Girls di Cologno Monzese”. Ognuna di loro ricordava una principessa Disney, ma la moglie di Totti, favolosa nel suo vestito giallo Rocher, ha sovrastato le colleghe grazie al suo linguaggio giovanile, schietto e un po’ pepato (“Quando balla Rafael tutta Cuba mi viene addosso”). Twitter e Facebook in estasi, palpabile anche il feeling con Maria (le ha proposto Temptation visto che ha detto no al Grande Fratello Vip 4) che l’ha ringraziato in modo particolare a fine puntata: “Grazie, si vedeva che ti divertivi davvero”. La “capitana” ha ricevuto anche un paio di messaggi dal marito Francesco Totti: “Squilla il telefono”, “Leggi” ha detto la De Filippi e Ilary: “No Maria è un messaggio: solo te fai la deficiente”. È arrivato anche un secondo whatsapp, ma la Blasi ci ha ripensato: “No questo è meglio non leggerlo”.

La De Filippi ha condotto in porto un’edizione che si è rivelato più complicata di quanto immaginato (ascolti incerti e a favore di Ballando, regolamento alla Mark Caltagirone, polemiche superflue) e che ha perso lo 0,31% sul target giovanile rispetto all’edizione di un anno fa, la più brutta in assoluto. Ma niente stop per riorganizzare le idee e tirare il fiato: in una clip Maria ha ricordato che l’obiettivo del talent è quello di offrire un’opportunità ai giovani che ambiscono a fare del ballo e del canto il loro mestiere e ha annunciato di fatto il ritorno di “Amici”: i casting sono aperti.