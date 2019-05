A “Ballando con le Stelle” Elisa Isoardi ha “cotto e mangiato” i giudici con il suo charleston. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” è stata ballerina per una notte e nonostante l’altezza ha dimostrato di avere senso della musica e scioltezza nei movimenti. A fine esibizione, Milly Carlucci si è complimentata: “Non era facile per lei e adesso sentiamo i perfidi”. Mariotto l’ha toccata piano: “Sai stirare benissimo, ma sai anche ballare benissimo”, mentre la Lucarelli ha gettato un amo: “Non ti chiedo di politica perché c’è silenzio elettorale… voterai?”. La conduttrice ha prontamente risposto: “Anche perché non c’entro nulla. Si vado sempre a votare e invito tutti a farlo. Ma non so chi, non ho ancora letto i programmi, lo farò stanotte”. Grandi elogi da parte di Carolyn Smith che la vorrebbe come concorrente il prossimo anno e nemmeno la Carlucci disdegna l’ipotesi rivelando che qualcosa bolle in pentola: “Sarebbe bello, mi sembra che le sia piaciuta l’esperienza”. La Isoardi conferma: la candidatura a Ballando con le Stelle 15 è partita.