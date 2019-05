Giorgio mette le mani addosso alla De Andrè, la d'Urso lo caccia

Al Grande Fratello 16 orribile faccia a faccia tra Francesca De Andrè e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini, accusato di esserle stato infedele. Il ragazzo, ambiguo e incoerente come due settimane fa, accusa la produzione di avergli teso un tranello, saltella qua e là per il salotto della Casa e vomita frasi senza senso. La De Andrè è lapidaria: “Mi hai tradito perché sei fatto dalla mattina alla sera?". Poi Giorgio le stritola la testa e Barbara d’Urso lo caccia seduta stante.

Dopo aver mostrato le immagini del feeling tra Francesca e Gennaro Lillio, Barbara d’Urso riassume le prime e le seconde corna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini e manda in soccorso della sua pupilla, la miglior amica Alessandra. “Stanotte alle 3 abbiamo deciso di non farti ascoltare il vocale che Giorgio inviò ad Alessandra perché ci sono particolari sessuali molto forti e espliciti - rivela la d'Urso -. Se in un momento di rabbia ti escono quelle parole non va bene, non voglio che si sentano quelle frasi in prima serata su Canale5. Ti ho mandato la tua amica per farti capire la situazione”. Alessandra le dice di lasciare Giorgio perché il tipino è stato 40 minuti in macchina con un’altra a farsi fare un servizietto. La Zanicchi non capisce: “Ma che ha fatto? E’ andato a letto con una capra?” e la svalvolata De Andrè: “No, non c’è andato a letto, monta la capra”. Durante la pubblicità l’amica, in barba a ogni divieto, le suggerisce come comportarsi per piacere al pubblico, ma quella è riottosa ai consigli.

Il vero show però è l’ingresso del mai lucido Giorgio Tambellini. Il ragazzo attacca: “Non voglio perdere più tempo. Non ti ho tradito, mi hanno messo le trappoline. Te lo dico fuori da qua cosa è successo. Questo mondo è vostro, non mio. Le telecamere sono per voi. Voglio uscire e mi sequestrate in Casa. Sono sequestrato”. Giorgio va avanti e indietro, ha la voce impastata e si contraddice peggio di Pamela Prati: “Se ti ho tradita? Sì, no, sì, guardami. Ho le palle e sono qui per questo. Sì ti ho tradito e tu strusciati pure al pupazzo (Gennaro, nda)”. La De Andrè che in genere tuona per un pezzo di pizza e un raviolo, stranamente è calma: “Non ti vergogni di avermi tradita? È perché sei fatto dalla mattina alla sera?”. Tambellini ripete 100 volte al cubo che le dirà “tutto per filo e per segno” quando uscirà dalla casa e attacca Barbara d’Urso: "Sei contenta adesso?", “No, non sono contenta per niente, avrei preferito un uomo che non la tradisse e metti giù le mani”. Tambellini, infatti, stringe con forza il volto di Francesca.

Giorgio grida al complotto: “Due settimane fa non ce l’ho fatta a dirle che l’ho tradita. La colpa è mia, ma ci saranno dei risvolti che dirò solo a lei quando uscirà. E’ un complotto, si sono inventati le cose, c’è un certo Biagio di mezzo. Sono bravissimi a inventare le situazioni. Non lo dico davanti alle telecamere per fare audience. Me lo fate sentire anche a me il vocale dei dettagli intimi?”, la De Andrè si accorge che Giorgio è in “tilt”, ma non è l'emozione per la diretta considerando che l'imprenditore moriva dalla voglia di partecipare al GF16. In qualche modo c'è riuscito. La messinscena è degradante, indecente e diseducativa: Giorgio rivela che è stata proprio l’amica Alessandra a dire alle donne presenti nel ristorante che era il fidanzato della De Andrè e “una mi è saltata addosso”. Lui ha ceduto, novello "ragazzo di campagna maremmana". “Ti di uno schiaffo che ti rigiro la faccia, non ti vergogni di avermi tradita? Non mi toccare con quelle mani” sono alcune delle frasi che Francesca riesce a pronunciare. La telenovela di serie B culmina nella cacciata di Giorgio. Dopo che stritola la testa di Francesca e l'afferra quasi per il collo, Barbara d’Urso gli ordina di uscire: “Vai via, via!” e subito dopo consola la De Andrè: “Non merita le tue lacrime, gli hai chiesto 50 volte se ti ha tradito, te lo dico io “sì, sì”. La tua esuberanza in Casa non giustifica quello che ha fatto in macchina per 40 minuti. Non merita che te passi una serata di m**da. Mi è venuto caldo dalla rabbia. Io sono scioccata, scioccata da come si è comportato! ”. E si leva la cappa color fucsia con la medesima teatralità di un torero che ha appena infilzato il toro morente. Olè.