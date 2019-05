Stress e alcol, "Jon Snow" crolla dopo la fine del Trono di Spade

La star del "Trono di Spade" Kit Harington si sta sottoponendo a un periodo di riabilitazione in un rehab di lusso. L'attore, che nella celebre saga interpretava Jon Snow, avrebbe abusato di alcol e ha avuto un crollo psicologico dopo la conclusione della serie. L'ultimo episodio della serie tv è andato in onda il 19 maggio ma il ritiro di Harington in un "rehab" di lusso risale a qualche settimana prima. Secondo fonti a lui vicine l'attore si troverebbe in un centro in Connecticut.