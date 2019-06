Dani Osvaldo, la dedica conquista Veera

Nella finale di “Ballando con le Stelle”, Veera Kinnunen si commuove per Dani Osvaldo (si sono classificati terzi a pari merito con Milena Vukotic) e il fidanzato Stefano Oradei “piange”. Nella clip riassuntiva, il sexy Dani Osvaldo ammette di aver iniziato con tante incertezze e parla di Veera: “È stato un incontro speciale, come fosse un po' magia, ho solo parole di ringraziamento per lei e le vorrei fare un regalo per le emozioni vissute insieme. Il mio modo per ringraziarla è dedicarle una canzone e spero che le piaccia. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta. Ha un carattere che vuole risolvere tutto, va sempre avanti, non molla mai e non lascia mai le cose in sospeso, io invece sono il suo contrario, non porto mai a termine niente. Mi ha contagiato con la sua forza. In tante cose mi piacerebbe assomigliarle, ci sto riuscendo grazie a lei”. Osvaldo le fa trovare il testo della canzone su una sedia al centro dello studio illuminato solo dall’occhio di bue e Veera, occhi pan di zucchero, si emoziona e resta affascinata davanti alla "serenata" dell’ex bomber. I due si prendono per mano, si guardano fissi negli occhi e si abbracciano forte. Una scena che non sarà piaciuta al maestro Stefano Oradei fidanzato Veera da 11 anni e protagonista - nei giorni scorsi - di una furiosa scenata di gelosia alla compagna.