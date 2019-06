Dalle minacce alle querele. E per la De Girolamo finisce malissimo

Momenti di tensione durante la finale di “Ballando con le Stelle”. Fabio Canino minaccia di querelare Nunzia De Girolamo e Milly Carlucci deve intervenire a riportare la calma.

Al termine dell’esibizione, la De Girolamo si presenta davanti alla giuria, Carolyn Smith si complimenta per il quick step con Raimondo Todaro e anche i giudizi di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino sono buoni. Selvaggia Lucarelli commenta con ironia: “Carolyn ha trovato dei difetti a Ettore Bassi e a loro no”, la presidentessa: “No, no, vai avanti”, “Ehhh, l’ho colta in castagna!” risponde la giornalista che aggiunge: “Bisogna trovare le parole giuste, altrimenti ogni cosa diventa un caso diplomatico. Era una cosa media, discreta, nulla di che. Io spero vivamente di trovare l’anno prossimo un Raimondo diverso, privo di musi e di tante lagne. Un Raimondo solare, divertente e divertito”.

Il pubblico rumoreggia e Todaro, che ha ballato anche con la febbre alta e con le infiltrazioni alla schiena, replica: “Sono sempre me stesso. Non ho mai attaccato, ho solo difeso me stesso, il mio lavoro e Nunzia. Per me lei è speciale”.

Ovazione del pubblico e polemica servita su un piatto d’argento: “Non è vero che hai solo risposto, ma stai spostando il problema, stiamo parlando di te, non di Nunzia, io non ti ho visto solare come altri anni” prova a spiegare la Lucarelli. Todaro insiste: “Se vengo qui e mi prendo insulti è chiaro che non sono allegro”, la giurata non ci sta e gli chiede di specificare quali insulti trattandosi di un “termine grave”, il maestro chiarisce: “Come tutti ci facciamo un cu*o così in settimana, poi arrivo qui e sento parlare di tutto tranne che del ballo, per me questo è un insulto. Se mettevo il muso, un motivo ci sarà stato”. Parte la seconda standing ovation, ma la Lucarelli è dura da mettere all’angolo: “Dire che Nunzia è pesante quando balla non è un insulto, spero davvero di rivedere il Raimondo che conosco”.

Ma a far precipitare la situazione è l’intervento di Nunzia De Girolamo: “Per la serenità di tutti i fan di RaiUno e dei telespettatori di questo straordinario programma, noi ci siamo divertiti da morire, basta vedere le nostre clip social. Per noi è stato un grande successo e ringrazio Raimondo”. Fabio Canino non ci sta: “Che ti sia divertita lo abbiamo visto dal fatto che mettevi like a quelli che ci auguravano la morte”. E Nunzia insiste: “Tocchi questo tema? Allora io amo i social, nella mia vita ho votato per i diritti dei gay, ho fatto la legge sulla trasparenza del web, ho sposato un comunista, se voi avete il tempo di andare a vedere tutte le centinaia di like che metto…”.

Scoppia un putiferio: Mariotto invoca il fiabesco Lasse Matberg, Lucarelli ripete: “Perché metti like a chi insulta? Rispondi”, Canino scuote la testa: “Adesso fai quella contro gli haters? Ciaone. Vergogna!”, Milly Carlucci cerca di stoppare la piazzata, ma non ci riesce e la De Girolamo esagera: “Ricordo a te e ad altri membri della giuria quello che voi avete fatto sui social, dai video hard (il riferimento è a Selvaggia che postò la clip a luci rosse di Belen con l’ex fidanzato e poi si disse pentita, nda) alle offese ai bambini”. La regia inquadra la Lucarelli che si sente chiamata in causa: “Vergogna!”. Mentre Fabio Canino non coglie l’allusione e urla: “Ti querelo! Ti querelo! Video porno? Ma come si permette!”. Milly Carlucci li zittisce: “La gente non capisce cosa sta succedendo, i social sono un altro mondo. Mariotto, vuoi dire una cosa di ballo?”. E lo stilista: “Complimenti”. Volano tutti 8 tranne il 5 della Lucarelli. La De Girolamo non molla e chiosa a bassa voce: “Selvaggia stai serena”.