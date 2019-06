La sirena che suona, i turisti che scappano sul molo, l'enorme nave da crociera che impatta sulla banchina nel canale della Giudecca e travolge il battello turistico Michelangelo già fermo all'approdo trascinandolo per diversi metri. Ecco le immagini diffuse dal comitato "No grandi navi" che documentano l'incidente di questa mattina a Venezia tra una nave Msc col motore in avaria e un'imbarcazione da turismo.

Sono almeno cinque le persone ferite, con alcuni passeggeri del battello che si sarebbero lanciati in acqua dopo il tremendo impatto. L'incidente ha riaperto la polemica del turismo di massa a Venezia e delle navi da crociera che ogni giorno attraversano un ecosistema delicato come quello di Venezia.