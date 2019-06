Ignazio Moser, gaffe erotica con Cecilia: cosa spunta nel filmato social

Che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fossero una coppia molto caliente si era capito già dal famigerato incontro ravvicinato nell’armadio del Grande Fratello Vip 2. Ma adesso hanno svelato a tutti un dettaglio davvero intimo. La coppia si trova a Capri per partecipare alla kermesse “Vip Challenge”, ma l’ex ciclista preso dal desiderio di mostrare ai follower su Instagram la bellissima camera dell’albergo, non si è accorto che stava riprendendo in diretta anche il vibratore. Il sex-toys era appoggiato sul tavolino in mezzo all’orologio e a un paio di jeans. Occhio ai particolari!