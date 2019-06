Roma in tilt per la Ferragni. E lei rischia il botto

Una palette di ombretti e blush manda in tilt Roma. Possibile? Sì, se si tratta di un trousse firmata Chiara Ferragni. L’influencer è partita alla volta di Los Angeles dove riabbraccerà Fedez e il piccolo Leone, ma prima ha bloccato Via del Tritone a Roma. L’imprenditrice digitale ha presentato la sua palette di trucco (cover glitterata rosa con inconfondibile occhiolino) in collaborazione con un noto marchio di bellezza in una profumeria della Capitale ed è stata accolta da una folla urlante di ragazze e ragazzi in attesa da ore. Tutti in adorazione della Ferragni e dell’ultima fatica. Ma c’è stato un fuoriprogramma: la bellissima influencer non ha visto il gradino ed è inciampata. Per fortuna senza conseguenze.