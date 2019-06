Emily Ratajkowski, tatuaggio sul fondoschiena e fan in tilt

Emily Ratajkowski, top model da 23 milioni di follower su Instagram, roba da far impallidire Chiara Ferragni ferma a 16,7, ha festeggiato il compleanno con un nuovo tatuaggio in un punto molto sexy. Emily O’Hara, questo il nome completo della modella londinese dalle labbra sensuali e dal fisico perfetto, ha deciso di imprimersi il suo nickname sul fondoschiena. Sul celebre lato B campeggia "Emrata", crasi delle iniziali di nome e cognome. Non proprio una genialata, ma a giudicare dai 10 milioni di click raggiunti finora (ma destinati a crescere) e dai like ha fatto bene!