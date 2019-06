Ressa a Fiumicino per Fonseca: "Emozionato e felice"

Il nuovo allenatore della Roma Paulo Fonseca è arrivato questa mattina a Fiumicino. Ressa di fotografi per il tecnico portoghese, elegante in abito blu e camicia bianca, che appena sbarcato dal volo proveniente da Kiev ha detto di essere "felice, motivato ed emozionato" per la nuova avventura in giallorosso (video di Filippo Biafora).