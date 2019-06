"Strani amori" che ritornano, Al Bano e Loredana insieme al concerto

E il gossip si riaccende. Al Bano e Loredana Lecciso insieme al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Stadio San Nicola di Bari. Migliaia di persone. Ad intonare “Strani amori” della Pausini è proprio la Lecciso. Al suo fianco Al Bano che canta e si diverte trascorrendo una serata all’insegna della spensieratezza.

Panama d’ordinanza in testa, giacca scura. Il cantante si ritaglia una serata di relax con la Lecciso. Il loro rapporto, dopo 18 anni trascorsi insieme, oggi sembra ancora solido rispetto al passato. Anche se continuano a definirsi “ex”, tra loro c’è un feeling indiscutibile che piace a tutti i fan.

La Lecciso e Al Bano hanno due figli: Bido e Jasmine, cresciuti a Cellino (paese del cantante pugliese). Sembra che la Lecciso sia tornata ad essere la regina di Cellino da quando Romina (ex moglie di Al Bano) è andata via dalla Puglia.

Al Bano di recente, in occasione del suo compleanno, ha festeggiato proprio con Loredana e i suoi figli. Tutto testimoniato anche da una foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram.

Ma immaginate cosa è successo quando in mezzo al pubblico, al concerto della Pausini, è spuntato pure Al Bano. Scene da delirio. Selfie e autografi. Lui non si è sottratto. Ma ha preferito, quasi in incognito, per una volta sola stare dall’altra parte in mezzo al pubblico.