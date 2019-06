Passano il tempo a bisticciare su questioni solitamente banali e di scarso interesse. Il governo di Giuseppe Conte però sta dormendo alla grande di fronte al rischio di emergenza sanitaria che sta venendo dalla situazione rifiuti di Roma, ormai al decimo giorno della crisi. L'Ama non raccoglie più la spazzatura in larga parte della città, e dice di non avere nemmeno i mezzi per farlo perché sono pieni di spazzatura che non sanno dove smaltire. Ci sarà tempo dopo per fare i processi a chi ha causato questa situazione grave. Ma orea serve che il governo prenda le redini di una emergenza sfuggita di mano al comune di Roma e alla Regione Lazio e con i poteri speciali decida subito dove vanno portati i rifiuti, superando le resistenze locali. Non c'è altra via possibile.