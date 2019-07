Harry ignora Meghan. E lei parla da sola?

La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ufficialmente è in congedo per maternità fino al battesimo del primogenito Archie, ma ha già fatto capolino a un evento ufficiale mano nella mano con il principe Harry. Felice e sorridente nonostante il marito abbia concesso il bis del rimprovero sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping The Colour, i festeggiamenti in onore del compleanno della Regina Elisabetta II. Ma riavvolgiamo il nastro. Meghan Markle, in outfit Stella McCartney, sabato scorso si è presentata a sorpresa al London Stadium per la partita di baseball tra i Boston Red Sox e i New York Yankees a supporto dell’Invictus Games Foundation, la fondazione di Harry che sostiene i veterani di guerra rimsati diversamente abili.

L’ex attrice ha ricevuto in dono una maglietta e un body delle squadre per il piccolo Archie, ma in tribuna è successo qualcosa. In un video che sta facendo il giro dei social si vede il Duca del Sussex parlare con qualcuno e dare leggermente la spalle a Meghan. La moglie vorrebbe partecipare alla discussione, dice qualcosa, ma viene ignorata tanto da finire di parlare da sola e abbozzare un sorriso. Sembra la replica di quanto accaduto il 12 giugno scorso in occasione del Trooping the Colour. Questa volta senza il famigerato “Turn around!”.

Adesso gli occhi sono puntati sulla prossima uscita pubblica: il battesimo di Archie che sarà a luglio. Quando? Non è dato sapere. La stampa inglese scommette sulla prima settimana del mese come da tradizione reale, ma dall’entourage di Meghan e Harry non trapelano informazioni in ossequio a una rigida richiesta di privacy da parte dell’americana. Le date probabili sono il 4 luglio, anniversario dell’Indipendenza americana, il 6 luglio giorno in cui il piccolo compirà un mese oppure il 3 luglio perché sul sito ufficiale del Castello di Windsor è apparsa la comunicazione che il castello anticiperà la chiusura delle visite dalle 17 alle 16. Le uniche cose certe sono che il battesimo si terrà nella St.George’s Chapel e che la Regina Elisabetta non ci sarà.