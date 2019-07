Droni in volo con gli studenti nei cieli di Roma

Droni in volo nel cielo sopra l’Aventino. Partiti all’istituto lasalliano paritario Pio IX di Roma i due corsi - uno di droni e uno di robotica - gratuiti a numero chiuso rivolti a studenti del ciclo d’istruzione primaria e secondaria. Un’alternativa per svicolare dal salasso dei centri estivi, come raccontato da Il Tempo nelle scorse settimane. I ragazzi sono ospiti del laboratorio di robotica con annesso dronodromo – il primo in Italia allestito in una struttura scolastica – della storica scuola che sorge sul colle capitolino. Una nuova formula messa a punto anche per sondare le propensioni degli allievi per i successivi percorsi universitari.