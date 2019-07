Putin abbraccia Berlusconi: l'incontro con l'ex premier in aeroporto

Vladimir Putin non lascia l'Italia senza salutare Silvio Berlusconi. L'incontro tra il presidente russo e il leader di Forza Italia è avvenuto nella sala vip dell'aeroporto dello scalo romano. Baci, abbracci e una chiacchierata riservatissima fra i due legati da un'amicizia ventennale. "Ieri sera ho incontrato a Roma il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio è stato l’occasione per ribadire i rapporti di stima, amicizia e cordialità personale fra di noi, e l’importanza fondamentale del rapporto fra Russia e Italia e fra Russia ed Europa" twitta l'ex Cav pubblicando il video dell'incontro sui social. Il capo del Cremlino dopo il colloquio con Berlusconi è partito per Mosca.