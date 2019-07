Lazio e Lotito in Campidoglio. Raggi: "Siete orgoglio della città"

Un appuntamento atteso da tempo. La Lazio si ritrova in Campidoglio, accettato l’invito da parte della sindaca Raggi. Un premio per il successo in Coppa Italia del 15 giugno scorso contro l’Atalanta, consegnato direttamente dalla prima cittadina al presidente della Lazio Claudio Lotito. Contestualmente la società biancoceleste ha omaggiato Raggi con le nuove maglie per la prossima stagione (la prima e la terza). Un’occasione per riallacciare i rapporti tra il club più antico della Capitale e il Comune di Roma.