Topo a spasso per Roma. Il video-denuncia sui social

"Uomini e topi. Così tre anni di guida Raggi hanno ridotto Roma. Un sorcio scorrazza allegramente a piazza Barberini e poi si dirige al bar". È la denuncia di un gruppo di cittadini su Facebook, sulla pagina "Partito Roma Nord", nella quale è stato pubblicato il video del roditore che passeggia su piazza Barberini, in pieno centro, raggiungendo un noto bar e tentando di entrare nel locale. «Non è un caso isolato, centinaia di video testimoniano lo schifo intollerabile in cui ci hanno costretti a vivere, con il serissimo pericolo di contrarre gravi malattie portate dai topi. Inutile dire che, come al solito, gli esponenti del Mò Vi mento negano anche l’evidenza; ad iniziare fu la ex assessora Pinuccia Montanari che affermò spavalda: "Mai visto un topo a Roma. Basta, vogliamo un Commissario. La tua opinione è importante, dicci cosa ne pensi", si legge nel post.