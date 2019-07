Appello in russo a Salvini, la buffonata del Pd alla Camera

"Vista la scelta del vicepremier Salvini di far orecchie da mercante alle richieste espresse in italiano dal Gruppo del Partito democratico alla Camera di riferire sulla vicenda dei fondi russi alla Lega - si legge in una nota - il deputato Dem Andrea Romano è intervenuto in Aula rivolgendo ironicamente il medesimo appello in lingua russa, fingendo di prendere la parola alla Duma di Mosca".