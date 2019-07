Mancini a Villa Stuart: "Un gol al derby? Speriamo”

“Sono molto contento di essere alla Roma. Un gol al derby? Speriamo”. Si è presentato così a Villa Stuart Gianluca Mancini, il quarto acquisto della gestione del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il difensore centrale è arrivato nella Capitale in treno ed è stato accompagnato dalla stazione Termini alla clinica di via Trionfale dal team manager Gianluca Gombar.

Ora per il classe 1996 inizia la solita trafila dei nuovi arrivati: visite mediche, firma sul contratto in sede e poi visita a Trigoria. Non era con lui il procuratore Giuseppe Riso, in riunione a Trigoria con il ds per finalizzare l’accordo quinquennale. Con l’Atalanta è stato già tutto sistemato ieri: prestito oneroso da due milioni di euro, obbligo di riscatto a diciannove milioni e ulteriori cinque milioni di bonus.