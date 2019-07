Ruba l'arma e spara al carabiniere: il video choc a Terni

È stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale il 33enne dominicano che ha sparato a un carabiniere questa mattina a Terni. Da una ricostruzione degli stessi carabinieri, che indagano sul caso, l’uomo era in sella a una bici, ma le sue manovre, senza senso e spericolate, hanno attirato l’attenzione della polizia. Fermato, l’uomo ha dato in escandescenza e così è stato chiesto il supporto di altro personale delle forze dell’ordine. Durante una colluttazione, il 33enne avrebbe preso la pistola di un agente della polizia ed esploso cinque colpi, due dei quali hanno ferito al piede il carabiniere nel frattempo arrivato sul posto. Il militare fortunatamente non è in gravi condizioni, ma è stato colpito a entrambi i piedi.