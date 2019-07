Carabiniere ucciso, la fuga dopo il furto della borsa

Due uomini in fuga per le vie di Trastevere, e uno ha una borsa in mano. Il video mostra i due presunti autori del furto che ha portato, in seguito, all'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega a Prati. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, sono state diffuse da Open e Corriere.