Trancio di pollo si anima e salta giù dal piatto. Il video è virale sul web

Il video dell’estate? Un pezzo di carne cruda che prende vita e scappa dal piatto: è successo a Miami in Florida. Una donna, Rie Phillips, ha postato sul suo profilo Facebook un video in cui si vede un trancio di pollo crudo “alzarsi”, muoversi velocemente e scivolare dal piatto, mentre Rie urla dal terrore. Sono centinaia di migliaia gli utenti che non credono ai loro occhi e che avanzano diverse tesi per spiegare il fenomeno: c’è chi ipotizza uno scherzo con dei fili nascosti, chi una stimolazione delle terminazioni nervose, chi azzarda la teoria della carne così fresca da consentire ai muscoli di pulsare ancora. Qualunque sia la verità, l’obiettivo è stato raggiunto: le immagini fanno impressione e il video è diventato virale tanto da superare i 4 milioni di visualizzazioni.