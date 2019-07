Prati-gate, il film su Mark Caltagirone si fa. E spunta il cast

La soap del Prati-gate non si ferma. Nemmeno con il caldo. Adesso, Gianni Ippoliti - il regista del corto che ha ricevuto lo stop con una diffida dalla Prati - pubblica un video inviato al Festival di Maratea (dove era prevista la proiezione del trailer). Ippoliti presenta per la prima volta Mark Caltagirone in carne e ossa: si tratta di Massimo Di Carlo. Ma nel videomessaggio c'è anche Fabiana Latini, che interpreta Pamela Prati.

Secondo le ultimissime notizie, Ippoliti sta continuando le riprese del corto. La diffida che ha ricevuto il Festival di Maratea non lo ha turbato. Anzi. Palla al centro. Si ricomincia.

Intanto, sul fronte giudiziario continuano le indagini della Magistratura dopo gli esposti e le denunce presentate in questi mesi. Sarebbero, in totale, una quarantina. La vicenda, ormai, si è spostata dai salotti tv al tribunale a colpi di lettere e carte bollate. Ma chissà cosa accadrà alla ripresa dei programmi.