Emergenza Capannelle, ecco l'ippodromo danneggiato dai rom

Rom danneggiano l'ippodromo delle Capannelle. Lo segnala l'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia che scrive: "Si segnala un ulteriore atto vandalico ai danni dell'impianto sportivo. L'azione distruttiva ha provocato di parte dello steccato al bordo della pista". Rincarano la dose Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio di Fdi, e Alessandro Cochi, responsabile Sport di Fdi. "Campi rom ancora in piedi ma la Raggi non doveva chiuderli? I nomadi dell'insediamento La Barbuta hanno vandalizzato e danneggiato l'Ippodromo di Capannelle. Un danno che oltre a riguardare la struttura si ripercuote sul benessere degli animali. La sindaca intervenga per garantire la messa in sicurezza dell'impianto e si mobiliti per sgomberare il campo rom adiacente all'ippodromo".