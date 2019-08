Miley Cyrus e Liam, quel gesto al marito svelava la crisi

L'ultima uscita pubblica di Miley Cyrus e Liam Hemsworth faceva già presagire la crisi dopo soli 7 mesi di matrimonio. Mentre si rincorrono i gossip sulle possibili cause della separazione vip, spunta il video che dimostra la crisi già in atto tra l'ex stellina Disney e l'attore. Droga e corna sarebbero le reali motivazioni del divorzio. Fonti vicine ai due ex coniugi avrebbero riferito al noto sito americano TMZ che le cause della rottura sarebbero molto serie: “Persone dalla parte di Miley ci raccontano che lei ha cercato coraggiosamente di salvare il matrimonio. Liam stava bevendo molto e stava assumendo diverse droghe, non voleva che il marito continuasse a fare questa vita, in passato c’è passata e sapeva quanto fosse pericoloso, ma fonti dalla parte dell’attore hanno detto che il vero motivo dietro a questo addio è la continua infedeltà di lei”.

I diretti interessati hanno reagito in maniera diversa alla separazione: Liam si è rifugiato in Australia e ha affidato il suo pensiero a un post su Instagram in cui augura salute e felicità a Miley sottolineando di non aver intenzione di rilasciare alcuna dichiarazione ai media, mentre l’ex stella Disney ha fatto le valigie e si è concessa una vacanza sul lago di Como. A giudicare dai video sexy su Instagram e dai baci con Kaitlynn Carter, ex fidanzata di Brody Jenner, non sembra troppo provata dalla rottura del legame con l’uomo che per 10 anni, seppur tra alti e bassi, è stato l’amore della sua vita.