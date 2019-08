C'è il leghista-negazionista e l'irritante anti-casta, il confuso del Misto e il monarchico ma solo per dispetto nell'esilarante parata di personaggi che Edoardo Ferrario ha postato con una serie di storie su Instragram. Il comico, popolare sui social come in tv, ha proposto ai suoi follower un bestiario della crisi di governo a colpi di effetti video e vocali per provare a ridere della situazione politica italiana. Ecco una selezione dei personaggi più riusciti.